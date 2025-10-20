Diego Bazán sobre Gabinete Álvarez: "Si no hay ánimo de cambiar no vamos a dar el voto de confianza"

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció tras el pedido del premier Ernesto Álvarez para presentarse ante el Congreso de la República este miércoles 22 de octubre, con el fin de solicitar el voto de confianza a su Gabinete Ministerial.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el parlamentario señaló que su bancada planteará al primer ministro una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana y que el cumplimiento de las mismas definirá si otorgar o no el voto al Gabinete Álvarez.

"De la reunión de bancada va a salir un pliego de exigencias al Ejecutivo, van a ser una serie de pedidos que benefician directamente a la seguridad ciudadana. Si se cumplen estas expectativas, definitivamente tomaremos la decisión de apoyar, caso contrario, la posición de Renovación Popular va a ser contraria a dar el voto de confianza", dijo.

SOBRE PREMIER ÁLVAREZ

En ese sentido, Bazán Calderón reconoció las aptitudes de Álvarez Miranda para ejercer el premierato, sin embargo, indicó que es necesario expresar "gestos políticos" y convertirlos en acciones concretas.

"Si no demuestra que tiene la capacidad de generar estos cambios y sigue manteniendo el status quo [...] no hay ánimo de cambiar y es más de lo mismo, nosotros no vamos a dar el voto de confianza", sostuvo.