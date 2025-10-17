Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra presidente José Jerí

Tras la confirmación de que Eduardo Ruiz falleció por disparos realizados por un agente policial durante la protesta del 15 de octubre, la congresista Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado José Jerí, el premier Ernesto Álvarez Miranda y el ministro del Interior Vicente Tiburcio, atribuyéndoles responsabilidad política por el homicidio.

La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya presidenta, Lady Camones, descartó cualquier intención de protección política hacia las autoridades señaladas. “Yo rechazo el tema de blindaje. Lo que hemos hecho es un trabajo objetivo, siguiendo nuestro reglamento y la Constitución. Los informes finales se someten a un voto colegiado, no solo a la decisión de quien preside”, afirmó Camones.

Por su parte, el congresista Jaime Quito, de la bancada socialista, enfatizó que la responsabilidad política debe ser claramente determinada. “Tiene que haber responsabilidad política que debe ser señalada claramente. El ministro ha mentido al afirmar que no había personal de civil ni una terna, cuando el general encargado de la Policía indicó lo contrario”, señaló Quito.

BANDERA NACIONAL A MEDIA ASTA

En señal de duelo, el Congreso de la República y otras instituciones públicas izaron la bandera nacional a media asta, medida que la Presidencia de Palacio de Gobierno calificó como una expresión de pesar nacional frente a los recientes hechos de violencia que enlutan al país.