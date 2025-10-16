Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno se prepara para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana, como parte de una estrategia frente al aumento de la criminalidad en la capital.

Álvarez indicó que la medida se oficializará en los próximos días y vendrá acompañada de un paquete de medidas adicionales que se están trabajando desde la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control del orden público.

SOBRE MUERTE DE MANIFESTANTE

Asimismo, el premier expresó su solidaridad y lamentó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, quien falleció tras recibir un disparo efectuado por el suboficial de tercera Luis Magallanes durante las manifestaciones del 15 de octubre en el centro de Lima.

Noticia en desarrollo...