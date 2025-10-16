Premier Ernesto Álvarez sobre marchas: El propósito es derribar un régimen constitucional

En entrevista con Panamericana Televisión, el premier Ernesto Álvarez señaló que la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz debe ser investigada para determinar las causas de su asesinato, reveló que en la marcha también estuvieron presentes agentes de Inteligencia.

Asimismo, indicó que los menos interesados en que haya muertos o heridos en una manifestación son los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que en la jornada de ayer no llevaban armas, por lo que el asesinato ocurrido anoche debe ser investigado.

Por otro lado, Álvarez Miranda señalo que la marcha registrada ayer, al inicio fue pacífica, eso se pudo observar, pero en horas de la noche aparecieron grupos muy violentos que se enfrentaron a la policía, pues su propósito es derribar un régimen constitucional.

DEBATIR IDEAS

Respecto a los tuits que publico y luego eliminó, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que lo hizo por recomendación de algunas personas, pues se pueden prestarse a malas interpretaciones en estos momentos, por el cargo que ocupa.

Y que volverá a publicar sus opiniones en las redes sociales y debatirlas ampliamente con quienes deseen, pero cuando ya no ejerza ningún cargo en el Estado, como lo ha hecho siempre, polemizar prudentemente, con respeto con todos sus seguidores virtuales.