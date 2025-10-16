Somos Perú sobre candidatura de George Forsyth: “Nuestro proceder no va a estar pegado al gobierno”

Ubaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, descartó cualquier vínculo entre el gobierno de transición de José Jerí y el partido que preside de cara a las próximas elecciones del 2026.

El partido Somos Perú confirmó que George Forsyth será su candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones generales de abril de 2026. Así lo anunció Ubaldo Pizarro, vocero de la organización política, quien destacó que el proceso interno de selección ya se encuentra en marcha y que la candidatura será formalmente presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los próximos días.

“Efectivamente, ya estamos en el proceso de selección y consecuentemente de entregar al órgano electoral central las candidaturas; en este caso, George Forsyth es nuestro candidato a la presidencia”, señaló Pizarro. El vocero destacó además que Somos Perú “es uno de los pocos partidos con bases organizadas a nivel distrital, provincial y regional”, y que realiza elecciones internas democráticas para elegir a sus representantes.

El exfutbolista y exalcalde de La Victoria ya participó en anteriores comicios: en 2021, con el partido Victoria Nacional, obtuvo cerca del 5% de los votos, mientras que en 2022 postuló nuevamente con Somos Perú para la alcaldía de Lima, sin éxito. Según el vocero, la agrupación barajó otros posibles candidatos —como los gobernadores de Cusco y Lambayeque—, pero estos no renunciaron a tiempo a sus cargos, por lo que Forsyth quedó como la principal opción.

DESCARTA VÍNCULO CON GOBIERNO

Ante las consultas sobre si la presencia del presidente interino José Jerí, también de Somos Perú, podría afectar la campaña electoral, Pizarro descartó cualquier vínculo entre el Ejecutivo y el partido. “Nuestro proceder no va a estar pegado al gobierno de ninguna manera; tenemos un ideario y un plan propio”, aseguró. A pocas semanas del cierre del plazo para inscribir candidaturas, Forsyth se perfila nuevamente como uno de los rostros más reconocidos en la carrera rumbo a las elecciones primarias del 2026.