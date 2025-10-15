Centro de Lima: presidente José Jerí supervisa atención a policías heridos durante manifestaciones

El presidente de la República, José Jerí, llegó esta noche hasta el cruce de la avenida Abancay con el jirón Junín para verificar el estado de salud de los policías heridos durante los enfrentamientos registrados en el marco de la marcha nacional convocada por gremios, colectivos y la denominada “generación Z”.

El jefe de Estado arribó al lugar acompañado por un numeroso contingente policial que resguardó su desplazamiento, pese a que en la zona ya no se registraba presencia de manifestantes.

EVITÓ RESPONDER A LA PRENSA

Jerí evitó brindar declaraciones a la prensa y se dirigió rápidamente al recinto donde eran atendidos los efectivos lesionados en los disturbios ocurridos en el centro de Lima.

Las manifestaciones de este 15 de octubre se desarrollaron en distintas regiones del país, algunas de ellas con episodios de violencia y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.