Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva

Una nueva moción de censura está circulando en el Congreso de la República, impulsada por el legislador Jaime Quito, integrante de la bancada socialista. La propuesta busca remover a la Mesa Directiva en pleno, lo que incluiría al actual presidente encargado, José Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte. Según Quito, el objetivo es “recomponer” el Congreso y evitar que continúe el pacto político que —según dijo— “ha blindado a la anterior mandataria y aprobado leyes contrarias al sentir ciudadano”.

“Tenemos que establecer nuevamente en el Congreso una moción de censura a toda la Mesa Directiva, incluyendo al señor Jerí”, declaró Quito, quien cuestionó que sectores que apoyaron al anterior gobierno sigan en funciones. “Nadie de ese pacto debe continuar en el ejercicio del cargo, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo”, añadió el parlamentario durante una intervención en el Pleno.

Sin embargo, la moción no es el único factor que podría desatar una nueva crisis política. En las próximas horas, el congresista Fernando Rospigliosi, actual presidente encargado del Legislativo, podría renunciar al cargo, lo que dejaría vacante esa posición. De producirse, el Parlamento tendría que convocar a una nueva elección para reemplazarlo, en medio de un clima de división y tensiones entre bancadas.

¿RENUNCIARÁ ROSPIGLIOSI?

Desde distintas tiendas políticas, congresistas expresaron su rechazo a una eventual dimisión de Rospigliosi, al considerar que afectaría la estabilidad institucional. Elvis Vergara, de Acción Popular, afirmó que “el país necesita estabilidad política” y descartó que el legislador renuncie. En la misma línea, Alejandro Cavero, de Avanza País, sostuvo que “Rospigliosi debe continuar en la primera vicepresidencia y, por tanto, en la presidencia interina del Congreso”.