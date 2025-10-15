Vicente Tiburcio promete expulsar a malos elementos de la Policía Nacional

En su primer día al frente del Ministerio del Interior, el general en retiro Vicente Tiburcio anunció que su gestión promoverá una reforma integral de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de remover a los malos elementos que dañan la imagen de la institución. “Se ha dispuesto al alto mando, al general Arriola, que formule el proyecto de ley. Necesitamos un cambio inmediato para que esos policías sean expulsados de la institución”, afirmó el titular del Interior.

Tiburcio recordó el reciente operativo realizado en Tarapoto, donde fueron detenidos nueve agentes policiales involucrados en presuntas actividades delictivas. “Le decimos a nuestros policías y a la ciudadanía que confíen en sus buenos elementos. Hay malos que no ocultamos; la PNP viene día a día limpiando su casa”, enfatizó. El ministro destacó que estos operativos continuarán como parte del proceso de depuración interna.

Consultado sobre posibles cambios en los altos mandos policiales, Tiburcio aseguró que toda decisión se realizará respetando los procedimientos institucionales. “El alto mando nombrará su propia comisión para evaluar quiénes deben continuar y quiénes deben irse. Harán la propuesta al ministro, y tomaremos la decisión”, explicó, dejando en claro que las modificaciones se harán con criterios técnicos y meritocráticos.

INTELIGENCIA POLICIAL

Asimismo, el ministro adelantó que su gestión reforzará el trabajo de inteligencia e investigación policial, seleccionando a los mejores cuadros mediante pruebas de confianza. “Los policías que trabajen en inteligencia serán poligrafiados y asignados a tareas específicas. Necesitamos agentes de élite para combatir el crimen”, indicó. Finalmente, sobre las marchas de la llamada Generación Z, Tiburcio aseguró que el gobierno mantendrá una política de diálogo. “Este será un gobierno abierto y transparente. Los jóvenes pueden acudir a mi despacho para conversar, como lo hace el presidente”, concluyó.