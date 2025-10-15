José Jerí respalda a su gabinete: “Tiene todas las cualidades”

El presidente de transición, José Jerí, expresó su total respaldo al nuevo Consejo de Ministros liderado por Ernesto Álvarez Miranda. Durante declaraciones brindadas la noche del lunes en el centro de Lima, aseguró que todos los integrantes del gabinete poseen las cualidades necesarias para afrontar el periodo de transición que atraviesa el país.

“Tenemos un gabinete recientemente juramentado que tiene todas las cualidades justamente para este momento de transición. A través del diálogo, vamos a combatir la inseguridad ciudadana y gestionar el Estado de la mejor manera posible”, señaló Jerí ante los medios de comunicación.

El mandatario reconoció que existirán sectores críticos a su gestión, pero enfatizó que serán las acciones del Ejecutivo las que demostrarán la capacidad y representatividad de su equipo. “Este gabinete es competente, se complementa y tiene una amplia representación”, afirmó.

Asimismo, José Jerí aseguró que el Ejecutivo trabajará de manera decidida para reducir la criminalidad. “Este gabinete va a contribuir al objetivo principal de esta gestión, que es derrotar a la delincuencia”, subrayó.

ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA Y LAS CRÍTICAS A SU DESIGNACIÓN COMO PREMIER

La designación de Ernesto Álvarez Miranda como presidente del Consejo de Ministros generó reacciones divididas. Diversos sectores cuestionaron su nombramiento debido a sus anteriores declaraciones sobre las movilizaciones sociales en contra del gobierno y el Congreso. Álvarez ha calificó las marchas como “un intento subversivo de un grupo de jóvenes que busca tomar el poder”.