Renzo Reggiardo plantea toque de queda para frenar ola de inseguridad en Lima

Los 32 alcaldes distritales de Lima Metropolitana se reunieron este martes en Palacio de Gobierno con el presidente interino José Jerí, en una cita que se extendió por más de cuatro horas y que tuvo como eje central la lucha contra la delincuencia que afecta a toda la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó la presentación de un conjunto de propuestas urgentes, entre ellas la declaratoria del estado de emergencia con medidas efectivas y la evaluación de un toque de queda temporal como alternativa para recuperar el control de las calles.

USO DE CHALECOS

Asimismo, los alcaldes solicitaron la implementación del uso obligatorio de chalecos distintivos en motociclistas, la circulación de una sola persona por moto y un plazo perentorio para la entrega de armas ilegales.

Pese a sus demandas, los burgomaestres manifestaron su respaldo a la gestión de José Jerí. No obstante, las autoridades locales coincidieron en que el Ejecutivo deberá mostrar resultados concretos en un corto plazo.

“Tres meses es un tiempo suficiente para hacer un análisis preliminar de las acciones del nuevo Gobierno”, señaló Luis Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, mientras que su par de Pachacámac, Enrique Cabrera, opinó que los efectos deberían notarse “entre cuatro a cinco meses”.