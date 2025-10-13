Gobierno de José Jerí acepta renuncia del Gabinete Ministerial de Eduardo Arana

El gobierno de José Jerí aceptó este lunes las renuncias de los 18 ministros que integraban el gabinete del premier Eduardo Arana, quien también dejó el cargo, dejando al Ejecutivo sin un Consejo de Ministros mientras se define su reemplazo.

Las 19 resoluciones que oficializan las dimisiones fueron publicadas en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y llevan la firma del presidente Jerí y del exjefe del gabinete. El presidente Jerí agradeció a través de su cuenta de X los servicios prestados por Arana y su equipo, y reiteró que su nuevo gabinete será de “amplia base y de reconciliación nacional”, sin ofrecer detalles sobre nombres ni fecha de juramentación.

NUEVO CONSEJO DE MINISTROS NO INCLUIRÁ CONGRESISTAS NI EXMINISTROS

Jerí aclaró que el próximo Consejo de Ministros no incluirá a congresistas ni a exministros, y que priorizará la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector y las habilidades de diálogo y entendimiento del país.

Desde su ascenso a la presidencia la madrugada del 10 de octubre, ya se cumplen tres días sin ministros en el Ejecutivo, mientras la ciudadanía espera conocer al próximo jefe del gabinete y la conformación de las carteras ministeriales.