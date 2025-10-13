Fuerza Popular rechaza presidir el Congreso para evitar interferir en el proceso electoral

El partido Fuerza Popular, que actualmente preside el Congreso de la República a través del legislador Fernando Rospigliosi, anunció que no buscará continuar en la Mesa Directiva del Parlamento. La decisión, según sus voceros, responde a la intención de no intervenir ni influir en el desarrollo del proceso electoral en marcha.

El congresista Eduardo Bustamante, miembro de Fuerza Popular, explicó que la agrupación política no participará ni en el nuevo Gobierno ni en la conducción del Congreso. “Fuerza Popular está participando en las elecciones y, en consecuencia, no queremos que se vea cualquier acción del Gobierno o del Parlamento como una interferencia en el proceso electoral”, declaró Bustamante.

Críticas desde otras bancadas

La postura fujimorista fue duramente cuestionada por diversos legisladores. El congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático, consideró que el verdadero motivo de la decisión es evitar ser asociados a un Congreso desprestigiado.

El exoficial mayor del Parlamento y especialista en procedimientos legislativos, José Cevasco, explicó que la decisión de Fuerza Popular abre dos escenarios: “Si Fuerza Popular decide no continuar en la Mesa Directiva, el primer vicepresidente, doctor Fernando Rospigliosi, tendría que renunciar a su cargo. La otra posibilidad es que el Pleno apruebe su censura”, detalló.