Rafael López Aliaga: reacciones en el Congreso tras su renuncia a la alcaldía de Lima

En octubre de 2022, cuando era candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga descartó tajantemente cualquier aspiración presidencial. “¿Usted no va a ser candidato a la presidencia en el año 2026? —No, por el bien del Perú”, dijo en una entrevista con Sin Medias Tintas. Sin embargo, tres años después, el líder de Renovación Popular incumple su palabra al anunciar su renuncia a su puesto como burgomaestre para postular a la presidencia de la República.

La decisión del alcalde ha generado críticas desde el Congreso. Elvis Vergara, parlamentario de Acción Popular, señaló que López Aliaga “tiene derecho a participar, pero deja a medias su trabajo”, y agregó en tono irónico: “No es amor al chancho, sino al chicharrón”. En tanto, José Balcázar, de Perú Libre, calificó el anuncio como una muestra de incoherencia. “Son cálculos políticos. Los políticos siempre dicen no y al final terminan diciendo sí. Le mintió al país”, afirmó.

Con el paso del tiempo, la negativa del alcalde fue cambiando. En junio de 2024 ya dejaba entrever sus intenciones. “Si veo que el Perú no tiene una definición clara de aquí a dos años, sí lo estoy pensando. No voy a permitir que el país vuelva a la locura que vivimos con el señor Castillo”, declaró en esa ocasión. Desde entonces, su discurso comenzó a girar hacia un tono más político y nacional.

RESPALDO DE SU BANCADA

Pese a las críticas, su bancada en el Congreso respalda plenamente su decisión. La congresista Milagros Jáuregui aseguró que el líder de Renovación Popular “no es incoherente, sino inteligente”. “Él ha hecho muy buenas obras como alcalde, pero al ver la crisis política, está asumiendo su responsabilidad”, expresó. Este 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades públicas renuncien si desean participar en las elecciones generales de 2026, por lo que López Aliaga se encuentra en sus últimas horas como alcalde de Lima.