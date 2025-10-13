Postulará el 2026: César Acuña renunció al gobierno regional de La Libertad

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, presentó este lunes su renuncia al cargo como autoridad regional, cargo que venía ejerciendo desde el pasado 1 de enero del 2023.

Mediante un comunicado, el saliente gobernador confirmó que su renuncia está motivada a su intención de postular a la Presidencia de la República en las elecciones del 2026, y destacó los trabajos realizados hasta hoy en La Libertad.

"Esta decisión implica mi renuncia como gobernador regional de La Libertad. Con la satisfacción de dejar un legado con proyectos que transformarán la vida de los liberteños y con la firme convicción del deber cumplido", se lee en el comunicado.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Asimismo, Acuña Peralta aseguró que su campaña y plan de trabajo estarán enfocados en "una reforma profunda que nos permita luchar frontalmente contra la inseguridad, reactivar la economía, crear 2 millones de empleos en 5 años y luchar contra la corrupción de manera impecable".