Nora Bonifaz descarta integrar el Gabinete de José Jerí: "No pienso participar"

Nora Bonifaz, una de las fundadoras del partido político Somos Perú, se pronunció tras filtrarse una lista de posibles personas que integrarían el nuevo Gabinete Ministerial del presidente José Jerí, donde aparece su nombre.

Mediante un video difundido en redes sociales, la fundadora del partido del corazón se dirigió a la población para descartar su presencia en el equipo de ministros que serán designados por el flamante mandatario.

"Me veo en la obligación de dar este mensaje puesto que mi nombre aparece en un listado de presuntos próximos ministros en el Gabinete de José Jerí. Quiero dejar sentado que yo no pienso participar en ningún Gabinete con las características de este seño Jerí", dijo.

SIN CONGRESISTAS NI MINISTROS SALIENTES

Cabe precisar que el presidente José Jerí, a través de sus redes sociales, descartó que algún congresista de la República o ministro saliente integre su Gabinete, alegando que priorizará "la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país".