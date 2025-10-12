César Sandoval: ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia irrevocable al cargo

Esta mañana, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, comunicó mediante sus redes sociales que presentó su renuncia irrevocable al cargo, señalando que el documento de su dimisión lo hizo llegar en dos oportunidades.

Fue el 9 y 10 de octubre. La primera vez ante la destituida exmandataria Dina Boluarte en medio de la moción de vacancia que se debatía y luego fue aprobada. En una segunda ocasión, de manera irrevocable, presentó su dimisión ante el presidente José Jerí Oré.

FRENO A LA CORRUPCIÓN

"Nada me ata ni me atará a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción", señaló.

El 9 de octubre, Sandoval, tras aprobarse la vacancia contra Boluarte Zegarra, le comunicó: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mi persona y la oportunidad de servir a la patria". Un día después, le dejó constancia al mandatario José Jerí de su dimisión.