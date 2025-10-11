Reacciones tras vacancia de Boluarte: ciudadanos se pronuncian por decisión del Congreso

La vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso de la República, ha generado una ola de reacciones en todo el país. En Apurímac, su tierra natal, la mayoría de ciudadanos expresó su respaldo a la decisión, aunque con críticas al tiempo que tardaron los parlamentarios en actuar. “Porque no lo hicieron antes, han esperado que mate a nuestra gente”, cuestionó una pobladora, mientras otro añadió: “Se ha ganado a pulso su vacancia por incompetente e indolente, bien vacada”.

En Juliaca, los familiares de las víctimas de las protestas de 2023 exigieron justicia y lamentaron que la medida no se haya sustentado en los crímenes cometidos durante las manifestaciones. “No debió ser por incapacidad moral, sino por violación de derechos humanos; más de 50 hermanos asesinados”, reclamó uno de los deudos.

La misma postura se repitió en distintas regiones del país. En Iquitos, los vecinos consideraron que la salida de Boluarte era necesaria. “En buena hora, porque no hizo nada por el Perú”, señalaron. En Trujillo y Tumbes, aunque hubo apoyo a la vacancia, los ciudadanos pidieron también la salida de los congresistas. “Se va Dina, pero se deben ir todos; el Congreso no nos representa”, expresaron con indignación.

SOBRE PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Respecto a la elección de José Jerí como presidente transitorio, las opiniones fueron divididas. En Iquitos y otras ciudades se mostró desconfianza por las denuncias que enfrenta. “No estoy de acuerdo, tiene antecedentes graves; debe convocarse a elecciones generales”, sostuvo una ciudadana. En tanto, en regiones del sur como Cusco y Arequipa se registraron celebraciones, mientras que en Cajamarca los ronderos levantaron el paro y reabrieron las vías tras conocerse la destitución.