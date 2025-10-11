Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una extensa reunión en Palacio de Gobierno con más de 20 dirigentes de los gremios del transporte público de Lima y Callao. El encuentro tuvo como objetivo buscar salidas ante el incremento de la criminalidad y las extorsiones que afectan al sector, pero una de las propuestas presentadas generó polémica y discusión: pagar recompensas a delincuentes que colaboren con información sobre sus propias bandas.

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, reveló que la idea fue planteada por el propio mandatario. Según explicó, se busca que los integrantes de las organizaciones criminales entreguen datos que permitan capturar a los cabecillas. “Esto ayudaría mucho a que el cabecilla sienta que en cualquier momento cualquiera de sus compinches pueda delatarlo”, indicó Pareja, quien sostuvo que la medida apunta a debilitar las estructuras delictivas desde adentro.

Durante la reunión, los transportistas otorgaron al Ejecutivo un plazo máximo de 15 días para adoptar acciones concretas, como la creación de una unidad policial anti-extorsiones. Sin embargo, algunos representantes expresaron su preocupación. “No nos sentimos satisfechos porque todavía no hemos visto nada. Si no se cumple el plazo, vamos a ser contundentes”, advirtió Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportes.

PAROS DEL 12 Y 15 DE NOVIEMBRE

Los gremios de transportistas descartaron participar en las protestas convocadas para el 12 y 15 de noviembre, aunque pidieron mantener vigilancia sobre los compromisos del Gobierno. Entre los acuerdos adoptados también figuran la revisión de leyes que favorecen la criminalidad y el seguimiento de avances mediante reuniones periódicas, programadas para el 16 de octubre en el Congreso y el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno.