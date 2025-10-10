José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial

El presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en un encuentro orientado a fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad y justicia tras su reciente juramentación.

La reunión se produce pocas horas después de que Jerí asumiera la presidencia y fue presentada como un primer paso para articular acciones entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público ante la actual crisis política y la agenda de seguridad planteada por el mandatario.

ILICH LÓPEZ PARTICIPA DE REUNIÓN

También participó Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, en representación del Legislativo. En su discurso de toma de mando, Jerí anunció su intención de declarar la “guerra contra la delincuencia” y llamó al compromiso conjunto de la Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Fiscalía para enfrentar la criminalidad.

Hasta el momento no se han difundido documentos oficiales sobre acuerdos concretos; se trataría de un primer encuentro para impulsar mecanismos de coordinación urgente frente a la percepción de aumento de la inseguridad y la necesidad de respuestas rápidas.