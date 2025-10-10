César Acuña se distancia de Boluarte: "Antes buscábamos estabilidad, ahora la prioridad es la seguridad"

El respaldo político que alguna vez unió a Dina Boluarte y César Acuña llegó a su fin. A menos de seis meses de las elecciones generales, el líder de Alianza para el Progreso (APP) pasó de ser uno de los principales aliados del Gobierno a convertirse en uno de sus más severos críticos, anunciando públicamente su apoyo a la vacancia presidencial.

“Como partido hemos tomado la decisión de apoyar la vacancia. Esta es una muestra de que los partidos deben apoyar lo que la población pide a gritos. Hoy la población pide seguridad en todo el Perú”, expresó Acuña, gobernador de La Libertad.

Durante gran parte del gobierno de Boluarte, Acuña defendió la institucionalidad y rechazó la vacancia en diversas ocasiones. Sin embargo, ante la creciente crisis de inseguridad ciudadana y la caída en la popularidad de la exmandataria, el líder de APP justificó su cambio de postura. “Antes buscábamos la estabilidad y la gobernabilidad; ahora, más que eso, buscamos seguridad. Es un sentido de responsabilidad. No he cambiado de discurso, ahí están los resultados”, aseguró.

EN DEFENSA DE DINA BOLUARTE

Mientras tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se mantuvo firme en la defensa de la expresidenta, calificando de “anecdóticos” los casos por los que es investigada, entre ellos el denominado “caso Rolex”. “Como hombre de derecho, les aseguro que no hay delito. Si alguien dice ‘yo le presté’ y la otra persona responde ‘me prestó y lo devolví’, no hay un hecho delictivo”, sostuvo Sandoval.