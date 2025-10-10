24 Horas Edición Medio Día

Susel Paredes: "Quiero ser alcaldesa de Lima"

La congresista del Bloque Democrático confesó que existe una "alta posibilidad" de que postule al sillón Municipal en algún momento.



La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció sobre sus próximos proyectos políticos a pocos meses de culminar su periodo como congresista y a puertas de las próximas elecciones generales 2026.

En entrevista para el diario La República, la parlamentaria confesó su deseo de ser alcaldesa de Lima Metropolitana y señaló que existe "una alta posibilidad" de que concrete su postulación al sillón municipal.

"Claramente no vamos a ir a la reelección (parlamentaria), aunque casi todos están en campaña. Es una alta posibilidad (postular a la alcaldía de Lima), voy a decir: Quiero ser alcaldesa de Lima", señaló.

EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS

Cabe recordar que Paredes Piqué ha trabajado anteriormente como gerenta de Fiscalización y Supervisión de la Municipalidad de La Victoria, durante la gestión del exarquero George Forsyth. También tuvo un breve paso por el Municipio de Magdalena.


