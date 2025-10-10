Susel Paredes: "Quiero ser alcaldesa de Lima"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció sobre sus próximos proyectos políticos a pocos meses de culminar su periodo como congresista y a puertas de las próximas elecciones generales 2026.

En entrevista para el diario La República, la parlamentaria confesó su deseo de ser alcaldesa de Lima Metropolitana y señaló que existe "una alta posibilidad" de que concrete su postulación al sillón municipal.

"Claramente no vamos a ir a la reelección (parlamentaria), aunque casi todos están en campaña. Es una alta posibilidad (postular a la alcaldía de Lima), voy a decir: Quiero ser alcaldesa de Lima", señaló.

EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS

Cabe recordar que Paredes Piqué ha trabajado anteriormente como gerenta de Fiscalización y Supervisión de la Municipalidad de La Victoria, durante la gestión del exarquero George Forsyth. También tuvo un breve paso por el Municipio de Magdalena.