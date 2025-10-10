José Jeri se reúne con exministros y autoridades tras asumir la presidencia

El presidente José Jeri viene sosteniendo reuniones con autoridades de diversas instituciones del Estado tras asumir el mando la madrugada de este viernes, luego de la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral aprobada por el Congreso de la República.

Lo que más ha llamado la atención es la llegada del exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Boluarte, Raúl Pérez Reyes, quien ingresó a Palacio de Gobierno a bordo de un vehículo oficial. Se presume que el exfuncionario habría sostenido un encuentro privado con el mandatario José Jeri para dialogar sobre la situación política y económica del país, y evaluar su posible continuidad en el MEF.

A Palacio también arribó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Yataco, quien permaneció más de dos horas reunido con el jefe de Estado. Trascendió que su visita estaría relacionada con una propuesta para liderar el Ministerio del Interior, una de las carteras más estratégicas del Ejecutivo.

EXPECTATIVA POR EL NUEVO GABINETE MINISTERIAL

Estas reuniones con autoridades designadas por el gobierno de Dina Boluarte se desarrollan en medio de la expectativa por conocer quién será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de José Jeri, así como los nombres de quienes integrarán su primer gabinete, especialmente en el Ministerio del Interior, cartera clave en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad en el país.