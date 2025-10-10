Juan Portugal sobre paradero de Dina Boluarte: Está en su domicilio y no saldrá del país

Ante la incertidumbre sobre el paradero de la destituida expresidenta Dina Boluarte, su abogado Juan Portugal, descartó categóricamente cualquier versión sobre un supuesto intento de fuga o desaparición de su clienta.

Las especulaciones surgieron pues desde anoche, tras dejar Palacio de Gobierno, a Boluarte Zegarra no se le ha vuelto a ver. Al respecto el letrado afirmó que “ella está en su domicilio; ese fue y será su paradero, está en su país”.

VIDA POLÍTICA

Asimismo, destacó el respeto de su clienta a las normas y a los poderes del Estado, que no es un “discurso romántico”, sino un principio que ha guiado siempre la vida política y personal de su clienta, un compromiso que mantiene inalterable.

Finalmente, el letrado llamó “delirio” que se esté hablando de una supuesta fuga, e incluso instó a la prensa a ejercer un “periodismo veraz y responsable” al abordar el tema del paradero de la vacada expresidenta de la República.