Eduardo Salhuana: “José Jerí necesita el respaldo de todas las fuerzas políticas”

Diversas reacciones se registraron en el Congreso de la República tras la asunción de José Jerí como presidente del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Parlamento.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista de Alianza para el Progreso (APP) y expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien expresó su deseo de que el nuevo mandatario “se rodee de nuevos rostros, especialmente en la Policía Nacional del Perú”, con el fin de fortalecer la institucionalidad.

Respecto a las denuncias que pesan sobre José Jerí, entre ellas una por presunta violación sexual —ya archivada— y otra por presunto enriquecimiento ilícito, Salhuana subrayó que debe primar el principio de presunción de inocencia. “Él ha ejercido la presidencia del Congreso, es un parlamentario destacado y creo que ahora es momento de respaldarlo por el bien del país”, sostuvo el legislador.

El parlamentario también se refirió a los casos archivados contra la expresidenta Dina Boluarte, algunos relacionados con las muertes durante las protestas ocurridas durante su gestión. Señaló que cualquier revisión deberá realizarse de forma institucional. “Si procede legalmente, se podrá retomar, pero deberá hacerse con prudencia, reflexión y objetividad”, afirmó.

LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA

Finalmente, Salhuana enfatizó que el presidente José Jerí necesita el respaldo político del Congreso y la ciudadanía para garantizar la estabilidad del país. “Palacio de Gobierno debe acercarse al pueblo. Es momento de reencontrarnos, reconciliarnos y atender las demandas de los jóvenes, de los transportistas y de nuestros hermanos del sur”, agregó.