Presidente José Jerí se reúne con altos mandos militares y policiales en Palacio

El nuevo presidente de la República, José Jerí, se viene reuniendo esta tarde con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), pocas horas después de haber asumido oficialmente el mando del país la madrugada de este 10 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Congreso.

Entre los asistentes a la cita en Palacio de Gobierno se encontraron el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, recientemente designado en reemplazo del general Víctor Zanabria, así como representantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército del Perú.

Cerca de la 1:40 p.m., la cuenta oficial de Palacio de Gobierno en X (antes Twitter) publicó una fotografía del presidente Jerí junto a los altos mandos militares y policiales. En el mensaje se destacó que el objetivo del encuentro fue coordinar acciones conjuntas para combatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la presencia del Estado frente a la criminalidad.

EXPECTATIVA POR LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO GABINETE MINISTERIAL

De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, una de las prioridades del nuevo mandatario será recuperar la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad política tras la salida de Dina Boluarte. La ciudadanía se mantiene a la espera del nombramiento del primer ministro y de los integrantes del gabinete ministerial que acompañarán a José Jerí en esta nueva etapa de gobierno.