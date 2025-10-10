José Jerí: las denuncias por abuso sexual, desobediencia y hasta corrupción del presidente peruano

Tras la destitución anoche de Dina Boluarte y ante la ausencia de vicepresidentes, la presidencia recayó en el titular del Congreso de la República, José Jerí. Su designación ha generado polémica pues tuvo varias investigaciones en su contra, que incluyeron denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y corrupción.

El caso de violación sexual se conoció en enero de 2025. La joven denunciante asegura que, durante una reunión social en Canta, perdió el conocimiento tras consumir alcohol y despertó horas después con un fuerte dolor en sus partes íntimas, hallando una prenda del congresista José Jerí muy cerca de ella.

La víctima señaló también que el legislador, supuestamente, la venía cortejando. El entonces fiscal supremo Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación, archivó la investigación contra el parlamentario Jerí Oré, alegando falta de pruebas para vincularlo de manera directa con el presunto delito de agresión sexual.

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

Sobre ese tema, también afrontó una investigación por desobediencia a la autoridad. no habría cumplido con el fallo del Juzgado Civil de Canta que ordenó se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, en el marco del caso de abuso sexual, informa Infobae.

También afronta acusaciones de corrupción. La empresaria Blanca Ríos denunció que cuando José Jerí presidía la comisión de Presupuesto, entregaron un soborno de S/150.000 a operadores de su entorno para que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía.