Filtran chats del ministro de Energía y Minas donde evaluaría una salida del país

La crisis política en el país sumó un nuevo capítulo tras la filtración de chats del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, quien habría conversado con su esposa sobre la posibilidad de salir del país ante una eventual vacancia de la presidenta Dina Boluarte. El hecho ocurrió mientras el titular del sector participaba en la sesión del Pleno del Congreso dedicada a debatir medidas frente a la creciente inseguridad ciudadana.

Las imágenes difundidas por Diario Correo muestran al ministro revisando su teléfono durante la sesión parlamentaria. En los mensajes, su esposa le escribe: “Miserables, ¿qué harán entonces?” y le pide: “Amor, no tomes ninguna decisión sin que lo conversemos, por favor”. Montero responde: “De acuerdo, no te preocupes, tranquila”. Según el medio, ambos luego abordan la posibilidad de residir en el extranjero, en un contexto de alta tensión política y riesgo de quiebre institucional.

La revelación de estos mensajes generó un fuerte impacto mediático, al mostrar la incertidumbre que atraviesan los miembros del gabinete ante una eventual salida de Boluarte del poder. En paralelo, en el Congreso se presentaron cinco mociones de vacancia presidencial, respaldadas por diversas bancadas que exigen un cambio de rumbo en el Ejecutivo frente al agravamiento de la crisis nacional.

MONTERO Y CUESTIONAMIENTOS POR REINFO

El ministro Montero ya afrontaba cuestionamientos por la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), medida que, según algunos congresistas, podría beneficiar actividades ilegales al permitir que mineros informales operen sin cumplir estándares ambientales ni laborales. La difusión de estos mensajes privados profundiza la polémica y debilita aún más la posición del gabinete en un momento clave para la estabilidad del Gobierno.