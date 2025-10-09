Roberto Chiabra dispuesto a asumir la Presidencia ante posible vacancia de Boluarte: "Es un desafío"

El congresista Roberto Chiabra no descartó asumir la presidencia del Congreso y, posteriormente, la presidencia interina de la República en caso de una eventual vacancia o renuncia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, siempre que sus colegas lo propusieran.

“Tras una vacancia, se tiene que determinar la situación de la Mesa Directiva. ¿Estaría dispuesto a asumir la responsabilidad? Yo sí, lo veo como un desafío, eso me entusiasma en esta situación que está pasando el país”, declaró Chiabra en diálogo con 24 Horas.

El parlamentario indicó que, de asumir la presidencia, permanecería en el cargo hasta el 28 de julio de 2026 y descartó cualquier postulación en las próximas elecciones. “Estoy dispuesto”, afirmó.

SOBRE DINA BOLUARTE

Finalmente, Chiabra recordó que los fallecidos durante las protestas entre 2022 y 2023, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, constituyeron “una cruz que la gestión de Boluarte cargó” y consideró que estos hechos fueron uno de los detonantes del posible fin del gobierno actual.