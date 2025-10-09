José Tello: “La salida más saludable a la crisis política debería ser la renuncia de la presidenta”

El exministro de Justicia, José Tello, instó a la presidenta Dina Boluarte a tomar una decisión inmediata respecto a su continuidad en el cargo. En declaraciones a 24 Horas, sostuvo que si la mandataria considera que debe renunciar, “debería hacerlo ya mismo” para evitar que la crisis política y social que atraviesa el país se prolongue aún más.

Asimismo, Tello señaló que el Congreso también debe asumir una postura clara frente a la situación actual. “Si el Parlamento pretende vacarla, también debería tomar una decisión firme para destituir a la mandataria”, expresó, destacando que el escenario de incertidumbre política solo agrava los problemas de gobernabilidad.

El exministro enfatizó que la salida a la crisis debería darse mediante la instalación de un gobierno de transición que conduzca al país de manera ordenada hasta las próximas elecciones generales. “Esta crisis debería terminar en un gobierno de transición de cara a las próximas elecciones”, subrayó.

SALIDA A LA CRISIS

Finalmente, el exministro de Justicia consideró que, en caso de concretarse una vacancia presidencial contra Dina Boluarte, no debería adelantarse el proceso electoral. “El que asume la presidencia, en este caso, es el titular del Congreso. Las elecciones ya están convocadas y nadie las puede cambiar”, puntualizó.