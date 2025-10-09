Abogado de Dina Boluarte: “La presidenta no renunciará ni buscará asilo político”

El abogado de la presidenta de la República, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre las mociones de vacancia que enfrenta Dina Boluarte en el Congreso. El letrado aseguró que no existe intención de renunciar al cargo ni de abandonar el país, y calificó de “absolutamente ilegal” cualquier intento de destitución desde el Parlamento.

“Ella tiene mi absoluta lealtad, yo no abandono a mis clientes. No he hablado con la presidenta de ninguna renuncia”, declaró Portugal, quien además afirmó que la mandataria “se encuentra serena, en permanente comunicación con el gabinete ministerial y evaluando distintos escenarios”.

RECHAZA ASILO POLÍTICO

El abogado reiteró que Boluarte no contempla huir del país ni solicitar asilo político en el extranjero, como se ha especulado en las últimas horas. “La presidenta no se va a asilar ni se va a fugar. Está tranquila con su conciencia. Esa no es una alternativa que se le pase por la cabeza”, enfatizó.

Portugal explicó que la jefa de Estado le ratificó su defensa legal y desmintió los rumores sobre una supuesta dimisión. “Se especulaba que iba a renunciar, pero, al contrario. Yo le he expresado mi lealtad a todos mis clientes hasta el final de mis días”, expresó.

El abogado también sostuvo que, en caso la vacancia prospere, la mandataria enfrentará las investigaciones que correspondan. “No es ninguna delincuente para fugarse del país. La presidenta va a afrontar sus carpetas fiscales”, añadió.

Finalmente, el letrado indicó que: “Con la presidenta he conversado temas penales que me preocupan. En un escenario hipotético en que deje el cargo, hay tareas que afrontar y debemos anticipar ese escenario”, puntualizó.