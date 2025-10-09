Edwin Martínez: “Si la presidenta Dina Boluarte no renuncia, sabe que la vamos a vacar”

El congresista Edwin Martínez, vocero de la bancada de Acción Popular, aseguró que existe un consenso entre los grupos parlamentarios para vacar a la presidenta Dina Boluarte, al considerar que su permanencia en el poder se ha vuelto “insostenible” ante la crisis de inseguridad. “Todos los grupos parlamentarios han decidido vacar a la presidenta Dina Boluarte. Si la presidenta no renuncia, sabe que la vamos a vacar”, declaró en entrevista con 24 Horas.

Martínez sostuvo que la mayoría de bancadas ya habría acordado respaldar la admisión de las mociones de vacancia contra la jefa de Estado, las cuales se debatirán en el Pleno del Congreso convocado para las 9 de la noche. “Prolongar este gobierno es insostenible, el país necesita un cambio urgente”, agregó el parlamentario acciopopulista.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, confirmó la convocatoria a la sesión extraordinaria del Pleno, indicando que el objetivo será aprobar la admisión a debate de las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, en medio de la creciente tensión política y la posibilidad de una renuncia inminente.

ABOGADO DE DINA BOLUARTE

En tanto, el abogado Juan Carlos Portugal, defensa legal de Dina Boluarte, negó que su reciente visita a Palacio de Gobierno tenga relación con un pedido de asilo político. “Mi visita no obedece a ninguna gestión de asilo de mi clienta. Quien haya inventado algo así está cerca del delirio y de la inimputabilidad”, manifestó el letrado, en respuesta a las versiones que circulan sobre presuntos contactos con embajadas extranjeras.