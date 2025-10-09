López Aliaga califica de “incapaz moral” a Dina Boluarte y exige su salida

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó a la presidenta Dina Boluarte como “incapaz moral” y aseguró que su gestión no se preocupa por la seguridad ciudadana. Durante sus declaraciones, el burgomaestre señaló que la mandataria debería renunciar y que el Congreso debería considerar su vacancia.

“No le interesa la seguridad ciudadana. Por esa, entre otras razones, se pidió su renuncia y vacancia hoy mismo”, afirmó López Aliaga, criticando además la aprobación del presupuesto nacional sin asignaciones suficientes para la inteligencia policial.

El alcalde destacó que “si uno quiere hacer algo, pone billete. Para eso está el presupuesto de la República”, y denunció que la falta de recursos ha impedido prevenir hechos como el ataque armado contra el grupo musical Agua Marina en un club militar en Chorrillos.

SITUACIÓN ACTUAL Y EPISODIOS HISTÓRICOS

López Aliaga comparó la situación actual con episodios históricos de violencia, señalando que la policía peruana logró derrotar al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA mediante inteligencia, mientras que hoy “peor de lo que estamos hoy ya no hay nada”.