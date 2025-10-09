Aníbal Quiroga sobre Dina Boluarte: “Es mucho más digno retirarse con una renuncia que ser vacado”

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que sería “mucho más digno” que la presidenta Dina Boluarte opte por renunciar antes que enfrentar un proceso de vacancia. En diálogo con 24 Horas, el especialista explicó que esta figura de control político está contemplada en la Constitución y depende exclusivamente del Parlamento.

“La incapacidad moral es una figura determinada por el Congreso para vacar a un presidente de la República. Se trata de un escenario políticamente constitucional”, precisó Quiroga al referirse a la situación de la mandataria, quien enfrenta al menos cuatro mociones de vacancia por presunta incapacidad moral.

El jurista también se pronunció sobre la sucesión presidencial, señalando que, en caso de renuncia de Dina Boluarte, el presidente del Congreso asumiría el mando del país. “Si no hay sucesión, como en este caso, la sucesión llega al presidente del Congreso. Si Dina Boluarte renuncia, el titular del Congreso asumirá la presidencia”, explicó.

CRISIS POLÍTICA

Estas declaraciones de Aníbal Quiroga se producen en medio de versiones que apuntan a que la jefa de Estado estaría evaluando su salida del cargo, mientras el Parlamento continúa debatiendo las mociones de vacancia en su contra y crece la incertidumbre sobre el futuro político del Ejecutivo y la democracia en el país.