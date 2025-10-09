Jorge Montoya critica intento de vacancia presidencial: "El daño lo sufre el pueblo peruano"

El congresista Jorge Montoya se pronunció en redes sociales sobre los recientes movimientos políticos que buscan una vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, advirtiendo que estas acciones representan “una irresponsabilidad política mayúscula”.

A través de su cuenta de Twitter, Montoya señaló que quienes insisten en destituir a la jefa de Estado a pocos meses de las elecciones generales “no piensan en el Perú, piensan en sus intereses personales y oscuros”.

CONFLICTOS POLÍTICOS

El parlamentario enfatizó que el país no puede seguir siendo escenario de conflictos políticos que afectan directamente la estabilidad nacional. “Basta de jugar con la estabilidad del país. Basta de poner el caos por encima del futuro”, escribió.

Montoya concluyó su mensaje subrayando la importancia de la responsabilidad y la unidad nacional en momentos críticos para el país, haciendo un llamado a los actores políticos a priorizar el bienestar del Perú sobre intereses particulares.