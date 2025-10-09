Patricia Chirinos pide a Ecuador y Brasil no conceder eventual asilo a Dina Boluarte

La congresista argumentó que conceder asilo político sería un acto de evasión de la justicia, considerando que Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales.

La congresista Patricia Chirinos, mediante un oficio dirigido a los embajadores de Ecuador y Brasil en Perú, solicitó que sus gobiernos no otorguen asilo político a la presidenta Dina Boluarte, ante los rumores de que su defensa podría estar gestionando refugio en dichos países.

En su misiva, Chirinos argumenta que conceder asilo político sería un acto de evasión de la justicia, considerando que Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos durante su gestión.

Chirinos también destacó que el asilo político no debe utilizarse para evadir responsabilidades ni impedir la acción de la justicia nacional, y reiteró la importancia de mantener la soberanía e independencia judicial de Perú.

NIEGA PERSECUCIÓN

En su tuit, la legisladora afirmó que “no se trata de persecución, sino de justicia”, y que Boluarte debe responder ante el pueblo peruano “por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su gobierno”.