Dina Boluarte estaría evaluando renunciar a la presidencia para evitar vacancia

Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron en que la presidenta Dina Boluarte estaría considerando presentar su carta de renuncia en las próximas horas, con el fin de evitar una eventual vacancia presidencial que se debate en el Congreso de la República. La información fue difundida por Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión.

De acuerdo con la información periodística manejada por Karla Ramírez, el número de votos a favor de la vacancia habría empujado a Boluarte a tomar esta decisión. Incluso, se conoció que uno de sus abogados estaría realizando gestiones para solicitar refugio en una embajada extranjera, entre las opciones se encontrarían las de Brasil y Ecuador.

Esta situación se produce en medio de una creciente tensión política, luego de que el Parlamento recibiera al menos tres mociones de vacancia contra la presidenta de la República. Estas mociones argumentan presuntos actos de incapacidad moral y responsabilidades políticas por la crisis de inseguridad ciudadana que afronta el país.

SITUACIÓN EN EL CONGRESO

Mientras tanto, varios ministros del gabinete vienen interviniendo ante el Pleno del Congreso de la República para explicar las acciones del Ejecutivo frente a la crisis de inseguridad. Sin embargo, la incertidumbre política se ha intensificado en las últimas horas, ante la posibilidad de que Dina Boluarte ponga fin anticipado a su mandato.