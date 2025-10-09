Presentan cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte: así van los votos para su posible salida

El detonante de las iniciativas parlamentarias fue el ataque armado durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó cinco heridos.

ACTUALIZACIÓN

Cerca de las 6:00 p.m. se presentó una cuarta moción de vacancia presidencial.

NOTA ORIGINAL

El Congreso de la República enfrenta un escenario de alta tensión política tras la presentación de tres mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, promovidas por Renovación Popular (RP), Podemos Perú y la Bancada Socialista.

A menos de un año de culminar su mandato, la jefa de Estado afronta un intento coordinado de destitución bajo los argumentos de incapacidad moral y deficiente gestión frente a la inseguridad ciudadana.

El detonante de la ofensiva parlamentaria fue el ataque armado durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

¿HAY VOTOS PARA VACAR A DINA BOLUARTE?

Según el recuento parlamentario preliminar, los votos comprometidos a favor de la vacancia ascienden a 124, distribuidos entre Fuerza Popular (21), Alianza para el Progreso (17), Podemos Perú (13), JPP-VP y aliados (11), Perú Libre (11), Acción Popular (10), Renovación Popular (11), Somos Perú (10), Avanza País (6), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático (5) y no agrupados (4).