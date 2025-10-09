Congreso debate admisión de mociones de vacancia contra Dina Boluarte

21:20 – Inicia sesión en el pleno para admisión de mociones de vacancia contra Dina Boluarte. Se requieren 52 votos

19:30 –Congreso volverá a sesionar a las 9 pm para evaluar las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

19:15 – Congreso da cuenta en el pleno las cuatro mociones de censura contra la presindeta Dina Boluarte

18:00 – La congresista Patricia Chirinos pidió a embajadas no brindar asilo a la presidenta Dina Boluarte tras mociones de vacancia en su contra.

17:50 – En medio del debate por la presentación del premier Eduardo Arana y varios ministros en elpleno, congresistas pidieron al presidente del Congreso José Jerí que se debatan de una vez por todas las mociones de vacancia contra la jefa de Estado.

17:15 – Tras más de una hora de exposiciones, el Premier Eduardo Arana y los ministros de Estado concluyeron su presentación ante el Congreso, dando paso al debate en el pleno.

NOTA ANTERIOR

El Premier Eduardo Arana y todos los ministros de Estado vienen realizando exposiciones de emergencia en el Congreso para detallar las medidas que están implementando frente a la creciente inseguridad ciudadana en el país.

Los ministros arribaron pasada las 3:30 p. m. para explicar las acciones que cada sector viene ejecutando, especialmente en Lima, donde anoche integrantes de la orquesta Agua Marina fueron víctimas de un atentado durante su presentación.

En paralelo, las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista han presentado tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, argumentando su incapacidad para liderar el país, sobre todo en temas de seguridad ciudadana.