Jorge del Castillo inscribe su lista para elecciones internas del APRA

En medio de arengas y aplausos de militantes, el excongresista Jorge del Castillo anunció la inscripción de su lista para participar en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano. Durante su intervención, Del Castillo aseguró que el país necesita volver a una etapa de estabilidad tras años de crisis política. “Ya se acabó la etapa de los improvisados y los aventureros. En seis años hemos tenido seis presidentes y 31 ministros del Interior. Así no se puede controlar la inseguridad ciudadana”, manifestó.

El también ex primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García destacó que el APRA buscará ofrecer un proyecto político sólido basado en la experiencia de gobierno. “El APRA va a dar estabilidad, confianza y esperanza”, remarcó Del Castillo, quien aseguró que su partido tiene la capacidad de devolverle al país el rumbo perdido.

El precandidato aprista tendrá que enfrentarse a otras listas internas, entre ellas la encabezada por el ex congresista Javier Velásquez Quesquén, acompañado por Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, quien postula a la primera vicepresidencia. “Vamos a competir limpiamente y no hay que confundir la competencia democrática. Somos el único partido que hace elecciones de verdad, todos los demás son a dedo”, añadió Del Castillo.

UN MILITANTE, UN VOTO

Las elecciones internas del Partido Aprista se realizarán bajo la modalidad de “un militante, un voto”, en las que cerca de 50 mil afiliados decidirán la plancha presidencial que representará al partido en los comicios nacionales. Del Castillo concluyó señalando que su agrupación ya demostró su capacidad de gestión: “El APRA ya ha hecho un gobierno muy exitoso, con crecimiento y reducción de la pobreza como ningún otro en los últimos 30 años. Esa experiencia la vamos a volcar nuevamente al servicio del país”.