Patricia Benavides: abogada que denunció ser víctima de plagio anuncia acciones penales

La tesis doctoral de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según la Fiscalía, el documento habría arrojado un 86% de similitud con otros trabajos académicos, de acuerdo con la herramienta antiplagio Turnitin, lo que indicaría que gran parte del contenido habría sido copiado de otras investigaciones.

Uno de los textos presuntamente plagiados sería la investigación de la abogada penalista Giovanna Vélez Fernández, quien denunció públicamente haber sido víctima de un presunto plagio por parte de Benavides.

“Me causó indignación y molestia. No pensé que un trabajo de mi autoría estaría íntegro en una tesis de una alta funcionaria sin haber sido citado”, expresó Vélez, quien aseguró que su artículo de 26 páginas fue copiado prácticamente en su totalidad, desde la introducción hasta las conclusiones.

Las revelaciones fueron reforzadas por el testimonio del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien indicó que la tesis habría sido entregada a Patricia Benavides por el ex conductor de televisión Andrés Hurtado, a cambio de supuestos favores en investigaciones fiscales.

DENUNCIA ANTE EL CAL

De confirmarse esta versión, la situación legal de Benavides se agravaría aún más, ya que la presunta autora plagiada presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para que se evalúe la conducta ética de la ex fiscal.