¿Qué autoridades renunciarán a sus cargos para postular en las Elecciones 2026?

Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las próximas Elecciones Generales 2026 para obtener un nuevo cargo público, renuncien a sus actuales puestos.

¿QUIÉNES RENUNCIARÁN PARA POSTULAR?

A pocos días de vencer el plazo, son tres los nombres que suenan con fuerza para renunciar en las próximas horas a fin de quedar habilitados para participar en los comicios del próximo año.

Uno de ellos sería el Alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quien el mismo lunes durante una actividad oficial dará a conocer su decisión. Todo apuntaría a que renunciará para intentar, una vez más, llegar a la Presidencia de la República.

Otro que estaría próximo a renunciar sería el gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña. Como se recuerda, la autoridad regional indicó hace unas semanas que "consultará con su almohada" para tomar una decisión al respecto.

Finalmente, el ministro de Salud, César Sandoval, presentaría su renuncia al cargo durante el fin de semana. Fuentes de Panamericana Televisión señalan que el aún titular del Minsa postularía al Senado o al Gobierno Regional de Cajamarca.