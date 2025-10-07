PCM anuncia nueva reunión con transportistas para este jueves 9 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Ejecutivo evalúe declarar el estado de emergencia en el sector transporte, en respuesta a la ola de extorsiones y atentados que afecta a choferes y empresas del rubro. “En ninguno de los casos está planteado el estado de emergencia bajo el concepto de seguridad y protección a bienes”, precisó el titular de la PCM durante una conferencia de prensa.

Arana remarcó que una medida de este tipo no resolvería el problema de fondo y que el Gobierno busca aplicar acciones concretas de inteligencia y seguridad ciudadana, antes que recurrir a mecanismos excepcionales. “Yo no voy a pedir un estado de emergencia para que solo la declaratoria me sirva como un marco conceptual o un marco periodístico”, enfatizó.

En ese sentido, el premier aseguró que se trabaja en estrategias coordinadas entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad en los corredores de transporte público y combatir a las organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y al sicariato.

SE VIENE NUEVA REUNIÓN

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó a través de sus redes sociales que este jueves 9 de octubre, a las 8:30 a. m., se realizará una nueva reunión con los gremios de transportistas, con el fin de evaluar medidas conjuntas que garanticen la seguridad de los conductores y pasajeros en Lima y Callao.