Maricarmen Alva y Edwin Martínez regresan a la bancada de Acción Popular

Luego de que Acción Popular anunciara la disolución de su bancada, los congresistas Maricarmen Alva y Edwin Martínez confirmaron su regreso al partido, buscando fortalecer la recomposición interna del grupo parlamentario.

La decisión de disolver la bancada se dio tras un plenario del partido este fin de semana, con el objetivo de darle un nuevo aire a un grupo que en los últimos meses se había visto involucrado en controversiales casos políticos, como el denominado “Los Niños”.

Según información del Ministerio Público, este grupo estuvo vinculado a presuntos favores al entonces presidente Pedro Castillo, lo que generó un quiebre interno y afectó la cohesión del partido en el Congreso.

NUEVO GRUPO DE ACCIÓN POPULAR

Tras la disolución y la renuncia inmediata de varios integrantes, algunos parlamentarios, entre ellos Maricarmen Alva y Edwin Martínez, decidieron reincorporarse, quedando Acción Popular con 10 nuevos miembros en su bancada y con la intención de retomar la estabilidad política dentro de su grupo parlamentario.