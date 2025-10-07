24 Horas Edición Medio Día

Iván García sobre comunicados de APP, RP y Fuerza Popular: "Es un cálculo muy oportunista"

El analista político cuestionó los comunicados de dichos partidos que respaldaron el último paro de transportistas.



El analista político, Iván García, se pronunció sobre los comunicados emitidos por los partidos políticos Fuerza PopularRenovación Popular y Alianza Para el Progreso, que respaldaron el último paro de transportistas en Lima y Callao y cuestionaron la inacción del Ejecutivo ante la ola de sicariato y extorsión.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el analista cuestionó los comunicados emitidos por dichas agrupaciones y explicó que se trataría de un "cálculo político muy oportunista" para quedar bien con la ciudadanía sobre este tema.

"Lo que estamos viendo es un cálculo muy oportunista frente a un paro que fue contundente, en primer lugar, y en segundo, al hecho de que estamos ad portas de un curso electoral y el cálculo viene, sin lugar a dudas, desde esa perspectiva", dijo.

LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Asimismo, García explicó que los pronunciamientos de dichos partidos podrían traer asperezas en las relaciones con el Poder Ejecutivo, de cara a los meses que quedan previo a las elecciones generales del próximo año.


