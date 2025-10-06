Paro de transportistas: ministros de Estado se reúnen con representantes de gremios

En un intento por poner fin al paro de transportistas que cumple 24 horas y mantiene paralizado gran parte del transporte público en Lima y Callao, representantes del gremio de transportistas se reúnen esta noche con ministros de Estado en la sede del Palacio de Gobierno. La cita, que comenzó a las 7:25 p. m., busca alcanzar acuerdos frente a la crisis de seguridad que motivó la protesta.

En la reunión participan once dirigentes gremiales, quienes previamente sostuvieron encuentros con el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima, aunque esta es la primera vez que dialogan directamente con la presidenta y tres ministros de Estado. La cita refleja la urgencia de una salida al conflicto, luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunciara la extensión del paro ante la falta de consensos con el Ejecutivo y el Legislativo.

Entre los asistentes se encuentran el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los titulares del Interior, Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas, quienes intentan establecer una mesa técnica que atienda las principales demandas del sector, centradas en la seguridad ciudadana, la lucha contra la extorsión y el alivio económico para las empresas de transporte.

REUNIÓN CON EL CONGRESO

Por su parte, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que este 7 de octubre a las 9:30 a. m. sostendrá una nueva reunión con transportistas, junto al titular de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori. “El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real”, afirmó Jerí, adelantando que tras este encuentro podrían convocar a otros gremios relacionados al sector.