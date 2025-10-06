Congresistas critican a ministro Malaver por comentarios sobre nacionalidad de conductor asesinado

Daniel Cedeño Alfonso, conductor de la empresa conocida como “El Triángulo”, falleció tras recibir varios disparos mientras conducía su unidad en San Juan de Lurigancho. Según el ministro del Interior, Carlos Malaver, cinco casquillos impactaron en su cuerpo, evidenciando un ensañamiento contra la víctima, quien era de nacionalidad venezolana y se encontraba separada de su esposa, también venezolana. El funcionario aclaró que la empresa no había recibido amenazas o llamadas extorsivas, por lo que no se puede determinar con certeza el móvil del crimen.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Las expresiones del ministro generaron críticas por parte de diversos parlamentarios, quienes calificaron sus declaraciones como minimizadoras e incluso xenófobas. José Cueto, de Honor y Democracia, afirmó que “una muerte siempre es lamentable, no importa la nacionalidad”, mientras que Kelly Portalatino, de Perú Libre, destacó la gravedad del crimen y de la extorsión que afecta a transportistas en todo el país. Otros congresistas, como Ernesto Bustamante y Alex Paredes, coincidieron en que toda vida humana debe ser valorada y que no se debe vincular la nacionalidad con la importancia del hecho.

En defensa de sus declaraciones, Malaver señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto y reiteró que “toda vida humana es importante para la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ejecutivo”. Añadió que su intención era transmitir hechos objetivos, sin asumir hipótesis sobre el móvil del asesinato, y que no se refería a ninguna amenaza concreta contra la empresa.

Mientras tanto, desde los gremios de transportistas, la hipótesis más fuerte sobre el móvil del crimen sigue siendo la extorsión, considerando la frecuencia de ataques contra conductores en el sector. Martin Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte, calificó de error las declaraciones del ministro y subrayó que la víctima falleció mientras prestaba su servicio, poniendo de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte frente a la delincuencia organizada.