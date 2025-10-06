Dina Boluarte pide a ciudadanos no contestar llamadas ni mensajes para evitar extorsiones

Durante la ceremonia de bloqueo de más de 1.5 millones de equipos móviles no registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, la presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó una serie de recomendaciones a la población para evitar ser víctimas de extorsión. La mandataria exhortó a los ciudadanos a no contestar llamadas ni abrir mensajes de números desconocidos, y en su lugar, anotar el número y reportarlo a la Policía Nacional.

Boluarte advirtió que los delincuentes suelen aprovechar la curiosidad o la preocupación de las personas, especialmente de aquellas que tienen familiares en el extranjero. “No abran esos mensajes, no contesten llamadas de contactos que no tengan registrados. Comuníquenlo a la Policía”, insistió la jefa de Estado, subrayando que las extorsiones se inician muchas veces a través de simples interacciones telefónicas.

MINISTROS RESPALDAN DECLARACIONES

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, respaldó las declaraciones de la presidenta desde el Congreso. “La recomendación es clara: teléfonos desconocidos, no contesten. Vivimos en una etapa en la que dependemos de la tecnología, y eso nos hace vulnerables”, señaló el titular del sector, quien enfatizó la necesidad de adoptar medidas preventivas frente al uso delictivo de dispositivos móviles.

En otro momento, Boluarte se refirió al paro de transportistas, señalando que una paralización no resolverá el problema de la criminalidad que afecta al país. Asimismo, reconoció que el aumento de las denuncias por extorsión refleja una mayor disposición de los ciudadanos a reportar los delitos, aunque los resultados de las acciones gubernamentales aún no se traducen en una reducción tangible de estos casos.