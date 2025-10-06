Ministro Malaver a transportistas extorsionados: "Señores, teléfono desconocido no contesten"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció en la víspera del nuevo Paro de Transportistas que se viene llevando a cabo este lunes 6 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao, ante las constantes amenazas extorsivas y atentados contra los trabajadores de dicho rubro.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter exhortó a los transportistas a "no contestar" las llamadas de origen desconocido que reciban, como un forma de prevenir cualquier intento extorsivo por parte de criminales.

"La recomendación la reafirmo. Teléfonos desconocidos, señores no contenten, porque no solamente es el tema de que puedan recibir algún tipo de amenaza, sino también que usted pueda ser llevado a un aplicativo y le vacíen las cuentas o le clonen toda la información que tiene en el teléfono", dijo.

HABLA DINA BOLUARTE

Por su parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a cuestionar la nueva movilización de los gremios de Transporte: "Un paro de 24 horas o 48 horas, hermanos transportistas, no resuelve y no va a resolver el problema", sostuvo.