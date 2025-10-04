Moción de censura contra ministro de Cultura se mantiene pese a retiro de firmas de congresistas

El congresista Edward Málaga, promotor de la iniciativa, cuestionó a sus colegas sobre el retiro de firmas, sugiriendo posibles ofrecimientos o amenazas.

En medio de la crisis social y turística que afecta a Cusco, la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, estuvo a punto de quedarse sin efecto luego de que cuatro congresistas —Carlos Alva, José Elías, Juan Mori y Elvis Vergara— retiraran sus firmas. Esto redujo las rúbricas de 37 a 33, justo el número mínimo requerido para presentar la moción.

El congresista Edward Málaga, autor y principal impulsor de la iniciativa, cuestionó a sus colegas sobre las razones detrás del retiro de firmas, sugiriendo que podrían haber recibido ofrecimientos, amenazas o estar utilizando la moción como un instrumento de negociación. “Firman, van al ministro y le dicen ‘he firmado una censura, ¿qué me das?’”, comentó Málaga.

Frente a este escenario, algunos congresistas anunciaron que se sumarían para evitar que la moción se caiga. Entre ellos, José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, señaló la necesidad de que el ministro responda por problemas en Machu Picchu, las Líneas de Nazca y la gestión de terrenos.

DOS FIRMAS MÁS

Hacia el final de la jornada, Málaga logró que dos congresistas más, Víctor Cutipa y Cheryl Trigoso, se sumaran a la moción, elevando el número de firmas a 35. Sin embargo, las autoridades parlamentarias advierten que si se retiran más rúbricas, la moción podría caer y sería necesario iniciar nuevamente el proceso para reunir las 33 firmas requeridas.