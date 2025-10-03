Presidenta Dina Boluarte sobre elecciones del 2026: “No perdamos el voto con falsos líderes”

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre las elecciones generales programadas para abril de 2026, en las que los peruanos elegirán a congresistas y senadores. Durante un discurso, la mandataria exhortó a la población a apostar por los “demócratas” y no dejarse engañar por quienes calificó como “negacionistas”.

"En las próximas elecciones hay que mirar a quién le damos nuestro voto de confianza. Esas voces negacionistas se van a disfrazar de corderos y van a salir con discursos prometiendo el oro y el moro", señaló Boluarte.

La jefa de Estado también advirtió a los ciudadanos a no perder su voto. "Este 12 de abril, que es el día de la primera vuelta, veamos a quién le confiamos nuestro voto para que estén en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. No perdamos nuestro voto con esos actores disfrazados de líderes", sostuvo.

CRÍTICAS POR SUS PROMESAS DEL PASADO

Las declaraciones de Boluarte han sido cuestionadas por ciudadanos quienes le recordaron que en 2021 postuló al Congreso por el partido Perú Libre. En esa campaña prometió no defraudar a los votantes, impulsar una asamblea constituyente, una nueva Constitución y la eliminación de la inmunidad parlamentaria, propuestas que hoy contrastan con su discurso presidencial.

“Desde el Congreso impulsaremos una asamblea constituyente y una nueva Constitución. También lucharemos por eliminar la inmunidad parlamentaria”, fueron las promesas de la actual jefa de Estado en ese entonces.